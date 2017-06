Share this post :

Kapal roro di Bakauheni - wikipedia

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca penyeberangan Merak-Bakauheni aman bagi pelayaran, termasuk bagi mereka yang ingin mudik lebih awal, karena ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter.



"Kami menjamin pelayaran penyeberangan Merak-Bakauheni melalui Perairan Selat Sunda bagian utara relatif normal," kata Koordinator Pos Komando BMKG Pelabuhan Merak Soemardi di Merak, Selasa (20/6/2017).



Selama beberapa hari terakhir ini cuaca Perairan Selat Sunda bagian utara relatif normal, sehingga penyeberangan Merak-Bakauheni berjalan lancar, bahkan sampai puncak arus mudik lebaran pada H-3 dan H-2, khususnya untuk penyeberangan menuju Pulau Sumatra.



Saat ini, ketinggian gelombang berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter dengan jarak pandang 3 hingga 6 kilometer.



Gelombang bergerak dari arah selatan dan tiupan angin dari timur tenggara, sedangkan kecepatan angin mencapai 9 knot atau 18 kilometer per jam.



Selain itu juga suhu antara 24-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 60-90 persen. Namun, hujan intensitas ringan berpeluang turun di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni pada malam hari.



Untuk itu, cuaca Perairan Merak-Bakauheni aman bagi pelayaran kapal jenis "roll off roll on" (ro-ro) atau feri yang dapat mengakut penumpang maupun kendaraan arus mudik lebaran.



"Kami yakin cuaca Perairan Merak-Bakauheni normal dan tidak membahayakan bagi pelayaran," kata Soemardi.

Sumber : Antara