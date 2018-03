Share this post :

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga Pertalite sekitar Rp150 per liter sampai Rp200 per liter di seluruh Indonesia. Harga Pertalite di Riau dan Kepulauan Riau menjadi yang paling tinggi di Indonesia setelah harga bahan bakar minyak dengan oktan (research octane number/RON) 90 itu dipatok Rp8.150 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, harga Pertalite di Riau memiliki cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah luar Jawa, Madura, dan Bali lainnya karena ada perbedaan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

"Ada perbedaan PBBKB I tu, begitu juga yang terjadi di Sumatra Barat," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (25/3).

PBBKB di Riau berada di angka 10%, sedangkan rata-rata PBBKB berada dikisaran 5% sampai 10%.

Harga Pertalite di Riau yang tembus Rp8.000 per liter sejak awal tahun ini sempat membuat kegaduhan setelah muncul isu kelanggan Premium (RON 88).

Isu Premium langka itu muncul karena konsumen Pertalite beralih ke Premium, sedangkan Pertamina di kawasan itu telah mengganti sarana prasarana Premium menjadi Pertalite.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun mencatat alokasi Premium untuk kawasan Riau masih aman sehingga tidak diperlukan tambahan kuota.

Sementara itu, Pertamina mengklaim harga Pertalite saat ini memang belum mengikuti harga pasar secara keseluruhan.

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar menjelaskan, harga jual Pertalite saat ini memang lebih rendah dibandingkan dengan formula harga BBM yang berlaku saat ini.

"Kami memang belum menyesuaikan harga Pertalite sesuai dengan harga pasar. Lalu, harga pasar bensin oktan 90 [Pertalite] saat ini bisa dilihat dari harga jual produk serupa oleh kompetitor," ujarnya.

Pada awal tahun ini memang beberapa kompetitor mengeluarkan produk serupa Pertalite, tetapi memiliki selisih harga yang cukup jauh dengan harga bensin RON 90 yang dijajakan Pertamina.

Sampai Maret 2018, harga BBM reguler Shell yang memiliki oktan 90 dijual Rp8.500 per liter, sedangkan merek Total seharga Rp8.400 per liter. Vivo pun turut menjual bensin oktan 90 dengan harga Rp8.500 per liter.

Nah, kalau mengacu formula harga Premium untuk 1 April 2018. Harga formula Premium sedikit lebih murah dengan berada dikisaran Rp8.448 per liter.

Angka itu merupakan hasil dari perhitungan dengan rumus 103,92% x harga indeks pasar) + Rp830 per liter. Harga indeks pasar (HIP) dihitung dengan melihat acuan dari 98,42% harga MOPS Mogas 92 rata-rata 3 bulan sebelumnya.

Pertamina memang berhati-hati dalam menaikkan harga Pertalite. Pasalnya, mayoritas konsumen bensin oktan 90 itu adalah peralihan dari pengguna Premium.

Unit Manager Communication MOR 1 Pertamina Rudi Ariffianto mengatakan, sebagai BBM nonsubsidi, harganya ditentukan oleh kondisi harga minyak dunia di pasar global.

"Penyebab naiknya karena dipicu tren kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar terhadap rupiah, dan kenaikan harga ini seluruh Indonesia tidak hanya di Riau," katanya kepada Bisnis.

Rudi menjelaskan, pihaknya hanya dapat mengontrol harga jual dari segi efisiensi operasional sehingga bila dibandingkan badan usaha lain, harga yang ditawarkan Pertamina untuk produk sekelasnya merupakan yang paling rendah.

Soal pembahasan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah dan DPRD Riau, tidak berkaitan dengan harga jual Pertalite saat ini.

Bila nantinya sudah dipastikan ada penurunan nilai pajak, pihaknya akan menyesuaikan harga jual untuk wilayah Riau.

Sebelumnya, Pertamina telah menetapkan harga baru Pertalite mulai 24 Maret 2018 pukul 00.00 WIB senilai Rp7.800 per liter atau naik Rp200 dari sebelumnya Rp7.600 per liter.

Untuk wilayah Riau dan Kepri, harga jualnya menjadi Rp8.150 per liter atau naik Rp150 dari sebelumnya Rp8.000 per liter. Perbedaan harga ini karena besarnya PBBKB Riau, yaitu 10% dibandingkan daerah lain yang hanya sebesar 5%. (Surya Rianto/Arif Gunawan)