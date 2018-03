Share this post :

Kaltim Kariangau Terminal. - Kaltim Kariangau

Bisnis.com, BALIKPAPAN- Pemerintah Provinsi Kaltim akan melirik layanan international direct call di terminal peti kemas atau TPK Kariangau Balikpapan sebagai penopang alternatif dalan merealisasikan target ekspor 2018 meningkat dari realisasi 2017.

"Ekspor non migas Kaltim 2017 mencapai sebesar 13,22 US$, yang bila dibandingkan 2016 sebesar US$ 10,06 meningkat berkisar 31,50 %. Kenaikan ekspor, lebih karena membaiknya harga batu bara di pasar internasional," ulas Kepala Dinas Perindagkop Kaltim Fuad Assadin kepada Bisnis belum lama ini.

Realisasi ekspor terbesar masih dari sektor pertambangan dengan komoditas batu bara yang 2017 mencapai9,72 juta dollar AS diikuti oleh hasil pertanian dan perkebunan, hasil industri kimia, perikanan dan kelautan, hasil industri logam dan lain-lain.

Untuk wilayah Kalimantan Timur produk unggulan yang diekspor menurutnya, terdapat 7 unggulan selain sektor pertambangan.

Hanya saja, selama ini dalam melakukan ekpsor komoditi itu harus melalui Surabaya dan Jakarta.

“Selama ini ekspor melalui Tanjung Perak, Surabaya, dan Tanjung Priok, Jakarta,” ungkapnya.

Dia meyakini dengan adanya direct call akan diikuti dengan peningkatan nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur.

Dia menambahkan sebanyak 150 pelaku usaha dan ekspor di Kaltim siap mendukung layanan ekspor satu pintu ini. Karena itu, dia mengatakan pemerintah siap memfasilitasi dan membina para pengusaha di Kaltim terutama mereka yang memiliki potensi ekspor.

Terpisah, adanya direct call, diperkirakan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Kalim yang tahun ini diperkirakan berkisar 3,2 persen.

"Di Makassar pertumbuhan ekonominya tahun ini diperkirakan mencapai 7,9 persen. Itu sebagian sumbangsih dari ekspor, karena direct call di sana sudah lancar,” terang Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Balikpapan kepada Bisnis.

-Sektor Batu Bara Penopang Utama

Komoditas batu bara masih menjadi unggulan dan mendominasi capaian ekspor non migas Provinsi Kaltim sepanjang 2017.

Komoditi pertambangan masih menduduki peringkat pertama dalam kegiatan ekspor atau sekitar 88,9 persen dari seluruh produk komoditas Kaltim.

Adapun realisasi untuk ekspor sektor pertambangan dengan komoditi batubara sebesar US$ 9.726,596.

Dari sejumlah komoditi ekspor tersebut bahwa ekspor non migas Kaltim berjumlah 13.228 juta US$.

Sedangkan capaian ekpor migas sebesar 4.2 miliar US$. Secara total ekspor Kaltim pada 2017 menyentuh 17,4 miliar US$.

Pada tahun ini Pemprov mematok target ekspor naik 15 persen dari capaian 2017.

Jika dilihat realisasi ekspor non migas 2017 sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 31,50 persen apabila dibandingkan dengan 2016.