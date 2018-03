Pelaksana Harian Direktur Utama PT Citilink Indonesia Fransetya Hutabarat memberikan cinderamata kepada Direktur Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura II Djoko Murjatmodjo, dalam seremoni pelepasan penerbangan perdana rute Jakarta -- Penang, Minggu (25/3/2018). - Bisnis/Oktaviano DB. Hana

PENANG – Maskapai Citilink Indonesia optimistis bisa membukukan kinerja positif sepanjang 2018 setelah mencatatkan kinerja negatif selama 5 tahun operasi.

Pelaksana Harian Direktur Utama Citilink Fransetya Hutabarat mengatakan maskapai berbiaya hemat atau low cost carrier (LCC) itu akan memacu pendapatan, baik dari tiket maupun dari layanan jasa lainnya.

Pada 2017, tegasnya, maskapainya masih mencatatkan kinerja negatif terkait dengan realisasi laba bersih anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. itu.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari periode operasional maskapai yang baru mencapai 5 tahun. Namun, dia meyakini perusahaan yang baru saja berhasil meraih predikat maskapai berbiaya hemat berbintang 4 dari Skytrax itu mampu membukukan kinerja lebih baik pada tahun ini.

“Net profit tahun ini kami harapkan bisa positif, walaupun masih sedikit, sebab tahun lalu kami masih negatif, tahun kelima. We do our best lah tahun ini,” katanya ketika mengikuti penerbangan perdana Jakarta - Penang, Minggu (25/3).

Untuk merealisasikan hal itu, Citilink menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 28% - 30% pada 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2017, Fransetya menegaskan pihaknya mencatatkan pendapatan sebesar US$600 juta. Pada tahun ini, Citilink Indonesia mematok target pendapatan sebesar US$800 juta.

Dia menghitung sekitar 80% dari pendapatan itu masih berasal dari penjualan tiket penerbangan, sementara 20% pendapatan perseroan berasal dari layanan jasa lain, seperti kargo, reklame, iklan majalah, dan services on board.

Fransetya mengatakan pihaknya bakal memacu pendapatan dari layanan jasa lain tersebut sebab potensinya masih signifikan.

“Ini lah bedanya LCC dengan full servis, kami punya potensi lagi untuk dikembangkan. Ini akan kami tingkatkan ke depan,” jelasnya.

Dia menjelaskan faktor yang paling berpengaruh pada kinerja perusahaan adalah terus meningkatnya harga bahan bakar jenis avtur. Di sisi lain, jelasnya, peningkatan harga tiket tidak begitu saja bisa dinaikkan.

Oleh karena itu, dia mengatakan pihaknya ingin menjaga tingkat isian pesawat secara umum pada kisaran 85%, terutama untuk sejumlah rute baru, seperti Jakarta - Penang. Hal itu akan didukung dengan upaya pemasaran yang lebih masif.

Citilink juga telah mengkaji penaikan harga tiket untuk sejumlah rute yang potensial. Namun, Fransetya menegaskan hal itu tidak mudah dilakukan karena terkait dengan rotasi pesawat.

“Komoditas minyak bumi harganya naik terus, sedangkan kami tidak bisa menaikan harga tiket terus agar tetap kompetitif di pasar,” jelasnya.

Saat ini, Citilink tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah mitra setelah berhasil meraih predikat maskapai berbiaya hemat berbintang 4 dari Skytrax pada awal tahun ini.

Dia menilai pencapaian tersebut memberikan kemudahan bagi maskapainya untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai mitra. Dia telah merampungkan salah satu program kemitraan dengan penyedia layanan jasa asuransi untuk meong-cover risiko keterlambatan penerbangan.

Selain itu, dia menilai ke depan potensi kerja sama akan semakin signifikan.

“Kami tidak bisa disclose dahulu. Ada [calon mitra baru], tetapi sedang dibicarakan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan predikat Bintang 4 dari Skytrax itu memang dicapai melalui pengecekan di setiap lini layanan maskapai. Dengan demikian, calon mitra dinilai semakin yakin untuk membangun hubungan kerja sama di berbagai layanan jasa yang disediakan Citilink.

Salah satu sektor yang potensial untuk menjadi mitra adalah dari industri kesehatan, terutama setelah Citilink Indonesia membuka rute baru, yakni penerbangan Jakarta, Indonesia - Penang, Malaysia.

Fransetya menjelaskan Penang menjadi salah satu provinsi dengan pendapatan domestik bruto tertinggi di Malaysia. Menurutnya, sekitar 70% pendapatan itu bersumber dari sektor jasa kesehatan.

Sejumlah penyedia jasa kesehatan di Penang pun menanggapi positif rencana kerja sama tersebut.

Senior Manager, Sales and Marketing Glealneagles Penang Aileen Foo mengatakan pihaknya menyambut baik hadirnya rute baru penerbangan dari Indonesia ke Penang. Alasannya, dia menilai terjadi peningkatan jumlah pasien asal Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa, selain dari Medan dan Aceh.

“Kami masih bicarakan, tetapi pasti akan kerja sama dengan Citilink,” ungkapnya.

Aileen menjelaskan sekitar 20% pasien yang ditangani pihaknya berasal dari luar negeri. Sementara itu, hampir 90% dari pasien internasional itu merupakan warga negara Indonesia.

Regional Marketing Manager Islan Hospital Vincent Tey juga mengakui hal itu. Dari total pasien, sekitar 40% di antaranya berasal dari luar negeri. “Dan sekitar 90% berasal dari Indonesia,” jelasnya.

Vincent pun mengaku bakal membahas kerja sama dengan Citilink Indonesia untuk menarik minat lebih banyak orang Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan dari Island Hospital. 'Kami akan support [Citilink Indonesia]." (Oktaviano DB Hana)