TANGERANG — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak terhadap pabrikan otomotif di Tanah Air. n

Namun, jika pelemahan rupiah terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada harga jual kendaraan bermotor.

Head of Sales and Marketing Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Imam Chaeru Cahya mengatakan bahwa ada banyak faktor yang memengaruhi harga mobil.

“Dampak [pelemahan rupiah] pasti ada karena masih ada komponen yang impor dan itu menggunakan valuta asing. Namun, bisa saja dolar menguat, kita efisien dalam hal lain,” katanya di diler kendaraan penumpang Mitsubishi Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (26/3).

Imam menjelaskan bahwa pabrik perakitan Mitsubishi sudah melahirkan sejumlah produk untuk pasar domestik. Dua tulang punggung perusahaan, Xpander dan Pajero, menggunakan sekitar 67% dan 40% komponen lokal. Sementara itu, sisanya masih didatangkan dari sejumlah negara.

Secara terpisah, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah biasanya akan terasa pada sektor otomotif apabila terjadi dalam periode tertentu.

“Biasanya ada proteksi harga selama 3 bulan. Setelahnya berlaku harga baru [sesuai nilai tukar rupiah yang berlaku],” kata Executive General Manager TAM Fransiscus Soerjopranoto.

Apabila rupiah terus melemah hingga 3 bulan ke depan, katanya, tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian harga jual kendaraan bermotor. Hal ini pun akan memberikan efek negatif terhadap pasar domestik.

KHAWATIR LESU

Soerjo menjelaskan bahwa tahun lalu saat kondisi makro ekonomi sehat, pasar mobil malah cenderung stagnasi atau bahkan turun. Tahun ini, jika harga dikoreksi naik, dia khawatir minat masyarakat membeli produk otomotif akan semakin lemah atau lesu.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang 2017 penjualan ritel kendaraan bermotor roda empat dan lebih turun 0,4% menjadi 1,06 juta unit. Pasar otomotif tertolong oleh naiknya permintaan kendaraan niaga seiring dengan percepatan proyek infrastruktur dan membaiknya harga komoditas.

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa pelemahan rupiah beberapa waktu terakhir masih terkendali. Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan agar tidak berdampak terlampau besar bila tren pelemahan rupah terus berlanjut.

Nilai tukar rupiah sebenarnya sempat menguat dan menyentuh level tertinggi dalam 4 bulan terakhir sebesar Rp13.289 per US$ pada 25 Januari 2018. Namun, setelah The Fed menaikan suku bunga acuan 0,25 basis poin, rupiah saat ini sekitar Rp13.700 per US$.

Rupiah melemah dan melewati level Rp13.800 per US$, tepatnya menyentuh Rp13.816 pada 8 Maret 2018. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berakhir menguat 44 poin atau 0,32% di level Rp13.738 per dolar AS pada perdagangan pasar spot valuta asing, Senin (26/3).

GIIAS 2018

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memastikan akan menggelar ajang pameran otomotif pada 2—12 Agustus 2018. Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada tahun ini akan kembali berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

GIIAS 2018 akan membawa tema “Beyond Mobility” yang diartikan sebagai sebuah gerakan evolusi kendaraan bermotor dari sekadar alat memindahkan sebuah objek menjadi sebuah kontribusi yang dapat mendorong percepatan kualitas kehidupan manusia.

“Kami ingin menginspirasi publik bahwa ke depan kendaraan akan berevolusi dari sekadar alat transportasi menjadi berperan meningkatkan kualitas kehidupan,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (26/3/2018).

Yohannes mengatakan, penyelenggaraan ajang otomotif ini juga merupakan bukti kontribusi dan dukungan terhadap perkembangan kendaraan bermotor dalam negeri yang semakin dipandang dunia. Hal ini semakin terlihat dengan dukungan langsung dari organisasi otomotif internasional OICApada GIIAS 2018.

Rizwan Alamsjah, Ketua III Gaikindo yang bertanggung jawab sebagai Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo menjelaskan upaya GIIAS 2018, mendukung evolusi peran kendaraan dalam meningkatkan kualitas kehidupan akan dimulai dari program sebelum kegiatan yang akan mengusung tema safety and defensive driving.

- Pabrikan otomotif berhati-hati untuk menaikkan harga kendaraan karena berdampak terhadap daya beli konsumen.