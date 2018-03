Pendiri Ciputra Group, Ciputra (kanan) berbincang dengan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M. Siahaan di sela-sela acara KPR CIMB Niaga: Night of Inspiration, di Jakarta, Senin (26/3/2018). Ciputra mendapatkan penghargaan A Lifetime Recognition for Best Developer Achievement 2017. - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. memberikan penghargaan kepada para mitra bisnis di bidang properti yang telah berkontribusi meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) CIMB Niaga.

Pada acara “KPR CIMB Niaga Night of Inspiration” di Jakarta, Senin (26/3/2018), Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan menyatakan hingga 31 Desember 2017, total penyaluran KPR CIMB Niaga mencapai Rp27 triliun atau tumbuh 12% (year on year).

“Terima kasih kepada seluruh valuable partners CIMB Niaga. Kami bangga dapat berkolaborasi untuk memberikan beragam solusi dan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah impiannya. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus terjalin dan makin meningkat ke depannya,” katanya lewat keterangan resmi, Selasa (27/3/2018).

Tigor menyadari, dukungan dan kerja sama yang baik dari para mitra bisnis, turut mendorong KPR CIMB Niaga mencapai pertumbuhan double digit pada tahun lalu. Karena itu, sebagai apresiasi, CIMB Niaga memberikan penghargaan kepada para pengembang, agen properti, dan referral club member.

Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori, dengan penghargaan utama A Lifetime Recognition for Best Developer yang diberikan kepada Dr Ir Ciputra selaku pendiri Ciputra Group. Pak Ci, sapaan akrab Ciputra, dipandang sebagai tokoh yang telah berjasa mengembangkan dan menginspirasi pelaku industri properti di Indonesia.

Adapun kategori Best Developer yang terdiri dari Best Outstanding Contribution 2017 diberikan kepada Sinarmas Land, Best Innovation in Housing Project 2017 kepada Ciputra, Best Growth Volume 2017 diberikan kepada Pakuwon, Best Referral Contribution 2017 kepada Jaya Property Group, dan Best Innovation High Rise Residential 2017 kepada Lippo.

Kategori berikutnya, lanjut Tigor, adalah Best Property Agent by Brand yang terdiri dari Best Volume Contribution Property Agent By Brand 2017 kepada Ray White Indonesia, Best Referral Contribution Property Agent By Brand 2017 kepada Era Indonesia, dan Best Growth Property Agent by Brand 2017 kepada Century 21 Indonesia.

Penghargaan ini diharapkan semakin memotivasi para mitra bisnis properti CIMB Niaga untuk mencapai prestasi yang lebih hebat di masa mendatang.

“Mari raih impian, tumbuh, dan berkembang bersama CIMB Niaga. Sesuai dengan brand promise kami Forward, CIMB Niaga berkomitmen selalu mendampingi mitra bisnis dan nasabah dalam mencapai impian dan aspirasi mereka,” ujarnya.

Tahun ini, sambung Tigor, CIMB Niaga menawarkan beragam produk KPR yang inovatif dan program bunga ringan untuk membantu masyarakat memiliki rumah idaman. Di antaranya, KPR Xtra Manfaat yang bisa memberikan bunga 0%, KPR Smart Rate, dan KPR Multiguna.

Pada segmen KPR Syariah, perseroan menawarkan KPR iB dan iB Flexi. KPR iB memberikan benefit berupa pembiayaan sesuai prinsip syariah dengan akad murabahah (jual beli), margin kompetitif dan tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Adapun, KPR iB Flexi yaitu KPR dengan prinsip kepemilikan bersama menggunakan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ), dengan uang muka mulai dari 15%, dan angsuran lebih fleksibel.

Di tengah situasi industri properti yang semakin menantang, Tigor tetap optimis pasar industri properti akan terus berkembang dan diminati masyarakat.

“CIMB Niaga menargetkan pertumbuhan KPR yang lebih tinggi pada tahun ini dibandingkan raihan tahun lalu, dengan tetap mengacu pada kondisi perekonomian dan pasar properti sepanjang tahun ini,” katanya.