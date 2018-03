Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Oso Sekuritas memprediksi IHSG akan bergerak kembali melemah dengan pergerakan di kisaran

6.130 - 6.225.

Analis Oso sekuritas menyebutkan IHSG sudah menutup gap area dengan indikator Stochastic dan RSI bullish

dengan MACD histogram bergerak ke arah positif serta volume meningkat tipis.

Sementara itu, IHSG ditutup menguat sebesar 0.1% ke level 6,209 dengan candle bearish.



Economic & Industry News

World Bank Memprediksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Mencapai 5,3% Pada Akhir 2018, Namun, Tantangannya Indonesia Harus Mengakselerasi Pertumbuhan Tersebut

BI Perkirakan Cadev Pada Maret 2018 Masih Akan Melanjutkan Penurunan

Apabila Ada Perlawanan Dari China Terkait Perang Dagang,

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dapat Turun Sampai 0,02%

Kondisi Geopolitik Di Timur Tengah Yang Memburuk Sukses

Membawa Harga Komoditas Minyak Mentah Menguat

Corporates News

HRUM Akuisisi 99,9% Saham PT Bumi Karunia Pertiwi Senilai Rp31,50 Miliar Pada 23 Maret 2018

BUMI Targetkan Produksi Batubara Tahun 2018 Naik 9,52% Menjadi 92 Juta Ton

Pada Tahun 2017 Laba Bersih PBID Naik 66,79% Menjadi Rp230,8 Miliar Dari Sebelumnya Rp138,4 Miliar

BTPN Syariah Tetapkan Harga IPO Sebesar Rp900-Rp 980 Per Saham

BBNP Tetapkan Harga Right Issue Sebesar Rp1.600-Rp1.650 Per Saham

Pada Tahun 2017 BBNP Mencatatkan Kerugian Sebesar Rp56 Miliar Dari Sebelumnya Mencetak Laba Bersih Sebesar Rp8 Miliar

Pada Tahun 2017 Laba Bersih SGRO Turun 34,90% Menjadi Rp287,66 Miliar Dari Sebelumnya Rp441,87 Miliar

Pada Tahun 2017 Laba Bersih BPFI Naik Menjadi Rp48,97 Miliar Dari Sebelumnya Rp33,91 Miliar

Pada Tahun 2017 Laba Bersih TBLA Naik 54% Menjadi Rp948 Miliar Dari Sebelumnya Rp615 Miliar

Pada Tahun 2017 Laba Bersih PBSA Turun Menjadi Rp96,57 Miliar Dari Sebelumnya Rp123,59 Miliar