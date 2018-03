Pengunjung mengambil gambar pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Senin (22/1). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Sinarmas Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak mixed dengan kecenderungan melemah.

Tim analis Sinarmas Sekuritas menyebutkan secara teknikal indeks hari Rabu (28/03), diprediksi bergerak di kisaran 6.134-6.207.

Adapun rekomendasi saham hari ini adalah Top Buy: ITMG dan BoW: LPCK, KLBF, MNCN

Berikut beberapa sentimen penggerak indeks hari ini

Bursa AS ditutup melemah pada perdagangan Selasa (27/03) seiring dengan penurunan besar dalam saham teknologi mendorong kejatuhan indeks saham utama Amerika Serikat. Mata uang rupiah bergerak sedikit melemah terhadap dollar AS ke level Rp 13,746. Untuk harga crude oil kembali mengalami penurunan ke level USD 64.85 per barrel. Untuk harga batubara bergerak stabil di level USD 96.9 per juta ton. 10Yr Government Bonds Yield juga stabil di level 6,83%.

Dari dalam negeri, Gudang Garam (GGRM) membukukan pendapatan sepanjang tahun 2017 sebesar Rp 83.3 tn atau naik 9.2% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, laba bersih dicatatkan sebesar Rp 7.75 tn atau naik 16.1% yoy. Hasil tersebut diatas ekspektasi kami dan konsensus, kami merekomendasikan Trading BUY untuk GGRM.

Ramayana Lestari Sentosa (RALS) membukukan pendapatan sepanjang tahun 2017 sebesar Rp 4.8 tn atau turun 6.0% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, laba bersih dicatatkan sebesar Rp 406.6 miliar atau turun 0.5% yoy. Hasil bottom-line in-line dengan ekspektasi kami dan konsensus, namun top-line berada di bawah ekspektasi. Kami merekomendasikan BoW untuk RALS dengan TP 1350.