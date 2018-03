Suasana bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/9). - JIBI/Abdullah Azzam

JAKARTA— Pemerintah diharapkan menggunakan momentum pertemuan Trade and Investment Framework Arrangement dengan Amerika Serikat untuk memastikan tidak ada peningkatan hambatan perdagangan asal Indonesia ke AS baik dalam bentuk tarif maupun nontarif.

Indonesia juga diharapkan menggunakan forum pertemuan bidang perdagangan dan investasi dengan AS tersebut (TIFA) yang digelar pada April dan Mei ini, agar dikeluarkan dari executive order Trump.

“Negosiasi agar Indonesia dikeluarkan dari executive order Trump [Presiden AS]. [Terkait] list 15 negara yang dianggap membuat defisit dagang AS,” kata Peneliti Indef Bhima Yudhistira kepada Bisnis, Selasa (27/3).

Bhima mengatakan salah satu agenda penting Trade and Investment Framework (TIFA) antara AS dan RI adalah terkait pengurangan hambatan nontarif ekspor di AS. Seperti diketahui AS, kepada sejumlah negara lain, telah mengenakan hambatan nontarif hingga mencapai 4.780 jenis, yang seringkali dikeluhkan pengusaha.

Direktur Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengharapkan agar agenda TIFA digunakan Indonesia untuk memastikan tidak ada peningkatan hambatan (barrier) perdagangan dengan AS.

“Memastikan ekspor atau produk Indonesia tidak dikenakan tarif yang tinggi, hal ini agar dinegosiasikan dalam TIFA,” kata Faisal.

Faisal mengemukakan sikap AS saat ini di bidang perdagangan lebih ditujukan pada China dan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) dengan mitra Kanada dan Meksiko.

Namun ujarnya, yang disasarkan adalah manufaktur padat teknologi tinggi dan ingin meningkatkan hambatan perdagangan di sektor tersebut. Sementara Indonesia memeiliki produk unggulan yang dihasilkan manufaktur padat karya seperti alas kaki, tekstil dan garmen.

Faisal mengemukakan AS yang menjadi pasar terbesar dunia sehingga menjadi incaran negara pengeskpor, agar bisa dimaksimalkan negosiasinya dalam TIFA terkait keunggulan komparatif produk Indonesia tersebut.

“Produk unggulan yang dihasilkan Indonesia agak jauh dengan produk unggulan AS. Apa yang diproduksi [di Indonesia], tak bisa diproduksi di AS,” kata Faisal.

Terkait potensi untuk mengisi celah kosong pasar sejumlah komoditas jika sampai tejadi perang dagang AS dan China, Faisal mengemukakan untuk mendapatkan peluang tersebut Indonesia mesti berkompetisi antara lain dengan Vietnam yang memiliki produk unggulan sejenis. “Kita harus perkuat daya saing produk.”

FORUM BILATERAL

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengatakan selama ini pemerintah telah tergabung dalam Forum Konsultasi Bilateral dengan Amerika Serikat.

Selama ini Forum Konsultasi Bilateral yang dijalankan antara RI – AS lebih banyak membicarakan tentang isu-isu perdagangan kekinian dan peluang investasi. Meski begitu sejak empat tahun terakhir mulai kurang efektif. Tahun ini saat pertemuan TIFA di Indonesia pada April atau Mei nanti, pemerintah akan membuatnya lebih konstruktif.

Forum antara RI dengan AS dinilai menjadi salah satu wadah untuk mengangkat isu-isu yang sedang difokuskan pemerintah atau sejumlah kebijakan AS yang berpotensi mengganggu ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

“Di sana juga bisa membahas tentang program-program kerjasama peningkatan kepasitas Indonesia,” kata Iman.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China akan memberikan dampak yang luas bagi perekonomian global, khusunya di sektor perdagangan.

“Kalau terjadi akan menimbulkan impact yang luas, karenanya ada WTO [organisasi perdagangan dunia] untuk menghindari perang dagang itu. Tapi kalau [yang] terjadi saling membalas, itu berbahaya [bagi] perdagangan dunia,” ujar JK.

Hal itu katanya, dipastikan akan memengaruhi perdagangan Indonesia. “Bisa berpengaruh akibat China permintaannya bisa turun.”

Di sisi lain, JK pun mengatakan Indonesia bisa memanfaatkan perang dagang dengan meningkatkan produksi komoditas yang terdampak kebijakan tersebut untuk diekspor. Namun, dia menilai tidak mudah bersaing dengan produk asal China.

Katarina Setiawan, Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia meyakini Indonesia akan kuat menghadapi tekanan yang ditimbulkan terkait perang dagang AS dan China.

"Kondisi Indonesia jauh lebih baik dan kuat menghadapi guncangan eksternal itu, arena indikator ekonomi makro sangat baik. Misalnya cadangan devisa baik, inflasi terjaga, dan suku bunga juga aman," katanya. (Linda T. Silitonga/Tegar Arief)