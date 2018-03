Tandan segar sawit. - .

JAKARTA— Harga patokan ekspor produk minyak sawit mentah periode April untuk penetapan bea keluar menguat U$3,02 per metrik ton atau 0,43% dibandingkan bulan lalu.

Harga referensi crude palm oil (CPO) pada April menjadi sebesar US$711,62 per metrik ton yang mengalami peningkatan dibandingkan periode Maret yaitu sebesar US$708,60 per metrik ton

“Saat ini harga referensi CPO menguat dan tetap berada pada level di bawah US$750 per metrik ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar US$0 per metrik ton untuk periode April 2018,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan dalam keterangan resminya, Selasa (27/3).

Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/ 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

Bea keluar (BK) CPO untuk April 2018 tercantum pada kolom 1 lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 yang ditetapkan sebesar US$0 per metrik ton. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode Februari 2018.

Dilansir Bloomberg, harga CPO untuk kontrak Juni 2018 di bursa komoditas Malaysia mengalami fluktuasi harga sejak awal Maret 2018. Harga meroket hingga US$635,8 per metrik ton pada 6 Maret, namun setelahnya kembali turun hingga US$609,8 pada 9 Maret. Pada 14 Maret, perlahan kembali menguat menjadi US$624,5 per metrik ton.

Keesokan harinya, harga CPO kembali turun tipis selama dua hari masing-masing US$623,7 per metrik ton (15/3) dan menjadi US$617,1 per metrik ton (16/3). Kemudian US$ 619,0 per metrik ton (19/3), US$621,5 per metrik ton (20/3), US$624,4 per metrik ton (21/3) dan US$625,9 per metrik ton pada 22 Maret.

Sementara itu, para pekan ini harga CPO kembali membaik setelah dibuka pada Senin seharga US$623,8 per metrik ton. Pada selasa, harga CPO menyentuh angka US$626,2.

Berdasarkan catatan Bisnis, harga minyak kelapa sawit sempat melemah akibat pemerintah Malaysia mengumumkan pajak ekspor bagi CPO pada April. Namun, diperkirakan permintaan masih akan menguat menjelang pemberlakuan pajak tersebut.

Untuk harga referensi biji kakao pada April 2018 juga mengalami peningkatan sebesar US$351,83 atau 17,45%, yaitu dari US$2.016,57 per metrik ton menjadi US$2.368,40 per metrik ton. Hal ini berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang naik US$343 atau 19,7% dari US$1.741 per metrik ton pada periode bulan sebelumnya menjadi US$2.084 per metrik ton pada April 2018.

Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menguatnya harga internasional. Namun demikian, penguatan ini tidak berdampak pada BK biji Kakao yang tetap 5%. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Adapun untuk produk kayu, terdapat perubahan HPE pada kelompok serpih kayu yaitu kayu dalam bentuk keping/pecahan (wood in chips/particle) dan kepingan kayu (chipwood). HPE pada kelompok kayu tersebut naik sebesar US$6 dari US$55 per ton menjadi US$61 ton pada bulan April 2018. HPE untuk produk kayu lainnya tetap tidak ada perubahan dari periode bulan lalu. BK untuk seluruh komoditas produk kayu tetap tidak ada perubahan dari periode bulan lalu dengan BK sebesar 2%-15%.(Rayful Mudassir)