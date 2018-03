Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA -- Penurunan imbal hasil surat utang global sepanjang perdagangan kemarin, Selasa (28/3/2018), turut mendukung turunnya imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) dan mengantar SUN pada fase penguatan baru.

I Made Adi Saputra, fixed income analyst MNC Sekuritas, mengatakan bahwa perubahan tingkat imbal hasil kemarin berkisar 1-13 bps dengan rata-rata mengalami penurunan sebesar 4 bps dengan didorong oleh adanya kenaikan harga antara 5-90 bps.

Imbal hasil SUN dengan tenor pendek (1-4 tahun) mengalami penurunan imbal hasil antara 2-4 bps dengan didorong oleh adanya kenaikan harga hingga 15 bps. Sementara itu, imbal hasil SUN dengan tenor menengah (5-7 tahun) mengalami penurunan di kisaran 2-11 bps dengan didorong oleh adanya kenaikan harga hingga 60 bps.

Adapun SUN dengan tenor panjang bergerak dengan mengalami penurunan antara 3-13 bps dengan didorong oleh adanya perubahan harga yang berkisar 5-90 bps.

"Turunnya imbal hasil SUN pada perdagangan kemarin didukung oleh katalis dari pergerakan imbal hasil surat utang global yang cenderung mengalami penurunan di tengah koreksi yang terjadi di pasar saham mendorong investor untuk berburu aset yang lebih aman (safe haven asset) terutama pada instrumen surat utang global yang diterbitkan oleh negara-negara maju," paparnya dalam riset harian, Kamis (29/3/2018).

Sementara itu, dari pergerakan imbal hasil surat utang global, imbal hasil dari US Treasury dengan tenor 10 tahun pada perdagangan kemarin kembali ditutup turun pada level 2,77% yang merupakan posisi terendah sejak pertengahan Februari 2018. Penurunan tersebut tidak lepas dari koreksi yang terjadi di pasar saham telah mendorong investor untuk menempatkan dana investasinya di safe havens asset.

Adapun imbal hasil dari surat utang Jerman (Bund) dan Inggris (Gilt) dengan tenor yang sama, relatif bergerak terbatas, masing-masing ditutup pada level 0,506% dan 1,369%.

Selain faktor eksternal, kembali masuknya investor asing untuk melakukan akumulasi pembelian SUN turut menjadi faktor penurunan imbal hasil. Penurunan imbal hasil SUN pada perdagangan kemarin terjadi di tengah nilai tukar rupiah yang justru mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

Meskipun sempat bergerak dengan kecenderungan mendatar di awal perdagangan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah sebesar 22 pts (0,16%) pada level 13.764 per dolar AS. Dengan pelemahan tersebut, nilai tukar rupiah telah mengalami depresiasi terhadap dolar AS sebesar 1,54% sejak akhir tahun lalu.

Secara keseluruhan, penurunan yield SUN seri acuan pada perdagangan kemarin mengalami penurunan sebesar 2 bps, 7 bps, 6 bps dan 4 bps untuk masing-masing seri acuan bertenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun di level 5,91%; 6,72%; 6,90% dan 7,37%.

Sementara itu, dari perdagangan SUN dengan denominasi mata uang dolar AS, pergerakan imbal hasilnya juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan yield surat utang global.

Penurunan imbal hasil berkisar antara 1-7 bps dengan didorong oleh adanya kenaikan harga hingga sebesar 80 bps. Imbal hasil dari INDON23 mengalami penurunan sebesar 6 bps di level 3,71% setelah mengalami kenaikan harga sebesar 25 bps.

Adapun imbal hasil dari INDON28 mengalami penurunan sebesar 5 bps di level 4,03% dengan didorong oleh adanya kenaikan harga hingga sebesar 37 bps dan imbal hasil dari INDON48 mengalami penurunan sebesar 5 bps di level 4,64% setelah mengalami kenaikan harga sebesar 80 bps.

Volume perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) yang dilaporkan pada perdagangan kemarin senilai Rp15,71 triliun dari 47 seri yang diperdagangkan, dengan volume perdagangan seri acuan yang dilaporkan senilai Rp6,97 triliun.

Obligasi Negara seri FR0064 menjadi SUN dengan volume perdagangan terbesar, senilai Rp5,66 triliun dengan 184 kali transaksi. Diikuti oleh perdagangan Obligasi Negara seri FR0059 senilai Rp1,79 triliun dari 114 kali transaksi.

Adapun Sukuk Negara Ritel seri SR008 menjadi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan volume perdagangan terbesar, senilai Rp210,94 miliar dari 10 kali transaksi dan diiktui oleh perdagangan Surat Perbendaharaan Negara Syariah seri SPNS11042018 senilai Rp55 miliar dari 1 kali transaksi.

Sementara itu, dari perdagangan obligasi korporasi, volume perdagangan yang dilaporkan senilai Rp174,58 miliar dari 22 seri obligasi korporasi yang diperdagangkan.

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri A (WSKT03ACN2) menjadi obligasi korporasi dengan volume perdagangan terbesar senilai Rp38,8 miliar dari 3 kali transaksi di harga rata-rata 99,74% dan diikuti oleh perdagangan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B (WSKT03BCN2) senilai Rp19,9 miliar dari 5 kali transaksi di harga rata-rata 101,2%.

Adapun pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada perdagangan kemarin seiring dengan tren pelemahan yang terjadi pada mata uang regional terhadap dolar AS.

Pelemahan mata uang regional dipimpin oleh Yen Jepang (JPY) dan diikuti oleh Rupee India (INR), dan Baht Thailand (THB). Sebaliknya, mata uang regional yang terlihat mengalami penguatan adalah Peso Philippina (PHP), Ringgit Malaysia (MYR), dan Dollar Singapura (SGD).