Tiger Woods - Reuters

Bisnis.com, LOS ANGELES - Sutradara dokumenter Alex Gibney akan segera merilis film dokumenter tentang pemain golf Tiger Woods. Dokumenter tersebut akan ditayangkan dalam format serial, dengan alur cerita yang didasarkan pada buku biografi tentang pegolf yang memenangkan 14 trofi mayor tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak perusahaan Gibney Jigsaw Production pada Selasa (28/3/2018).

Gibney akan membuat dokumenter ini berdasarkan buku biografi karya jurnalis Jeff Benedict dan Armen Keteyian berjudul Tiger Woods. Buku tersebut juga baru saja dirilis di hari yang sama dengan pengumuman dari pihak Jigsaw.

Namun, dikutip dari Reuters, pihak Jigsaw mengatakan hingga saat ini belum bisa memastikan siapa yang akan menjadi distributor serial tersebut. Mereka juga belum mengkonfirmasi kapan tanggal tayang serial dokumenter tersebut.

Sebagaimana diketahui, Woods sendiri merupakan salah satu pegolf terbaik di generasinya. Namun, dia termasuk public figure yang sangat tertutup tentang kehidupan pribadinya, terutama setelah dirinya pulih dari cederanya. Dalam pebuatan buku biografi itu sendiri, kedua penulis tidak berbicara langsung dengan Woods. Mereka mendapatkan informasi tentang sang bintang golf dari chiropractor (perawat) pribadinya.

Buku yang dipublikasikan oleh penerbit Simon & Schuster sejauh ini bertengger dalam daftar 40 buku terlaris di Amazon. Buku ini juga mendapat tanggapan yang baik dari berbagai kritikus.

Alur cerita buku ini menceritakan tentang perjalanan Woods sebagi anak introvert yang menjadi ikon global ras campuran global hingga perjalanan kariernya yang mulai terusik karena cedera dan selingkuh yang membuat imej serta performanya menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Gibney sendiri telah memproduksi beberapa film dokumenter seperti The Loomng Water dan Going Clear. Dia memenangkan piala Oscar pada 2008 berkat karyanya tentang perang Afghanistan berjudul Taxi to Dark Side.

Sumber : Reuters