Ready Player One - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak terlalu berlebihan untuk memprediksi bahwa "Ready Player One" akan menjadi salah satu proyek Steven Spielberg yang kontroversial. Bahkan sebelum peluncurannya, adaptasi dari novel terlari tahun 2011 karya Ernest Cline ini yang oleh seorang penulis disebut sebagai "nerdgasm" sebuah novel sudah mengundang kebencian di dunia internet.

Dan bukan hanya video game. "Ready Player One," yang ditulis oleh Mr. Cline dan Zak Penn, menyelam ke dalam magma penggemar permainan para lelaki ini. Spielberg, seorang penggila digital, melangkah lebih jauh dari kebanyakan pembuat film dalam mengeksplorasi kemungkinan estetika dari bentuk yang sering diabaikan dan disalahpahami.

Dibantu oleh sinematografernya yang biasa, Janusz Kaminski, dan oleh desainer produksi Adam Stockhausen, ia mengubah lanskap maya besar melawan avatar ke taman hiburan pop-budaya yang ramai, museum interaktif hiburan akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Spielberg menavigasi dengan ketangkasannya yang biasa, memuat setiap frame dengan informasi tanpa kehilangan kejelasan dan momentum cerita.

Dalam film ini, Spielberg dan beberapa temannya membantu menciptakan monster dengan ukuran kredibilitas.

dengan kualitas musik yang diaransemen oleh John Williams, Alan Silvestri, menambah kesan futuristik dan gamers sejati dalam film yang diproduksi oleh Warner Bros., Amblin Entertainment, Village Roadshow Pictures, dan Amblin Partners ini

Ready Player One yang diadaptasi dari novel berjudul yang sama bercerita tentang seorang pencipta sebuah dunia virtual reality bernama OASIS meninggal, ia merilis video yang menantang semua pengguna OASIS untuk menemukan telur tersembunyi.

Penemunya akan dapat hadiah besar. Wade Watts menemukan petunjuk pertama dan berlomba menemukan si telur tersembunyi ini.