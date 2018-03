Share this post :

Pengunjung melihat mobil yang di pajang dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, di Jakarta - Bisnis, Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 akan dilaksanakan pada 19-29 April 2018 di JIExpo Kemayoran. Tahun ini, pameran otomotif tersebut digadang-gadang bakal tampil lebih semarak melalui serangkaian program menarik.

Pusat dari rangkaian program selama IIMS 2018 berada di Center Piece Of Carni. Jika tahun lalu pengunjung dapat menikmati berbagai bangunan menarik, maka kini Center Piece Of Carni hadir lebih lengkap melalui beragam aktivitas.

Tidak hanya bangunan unik yang menjadi menu utama, Center Piece Of Carni dilengkapi oleh IIMS Lounge, Trick Art, IIMS Bar & Café, Barber Shop, Unique Car Garage, IIMS Library, dan IIMS Merchandise.

“Tahun ini Center Piece of Carni tampil lebih atraktif dan mengakomodir gaya hidup digital. Pengunjung dapat menikmati berbagai sajian seperti Trick Art melalui foto 3D,” Hendra Noor Saleh, Project Director IIMS, dalam siaran pers.

Pengunjung juga dapat melihat beberapa mobil yang ada di Unique Car Garage. Bahkan pengunjung yang ingin menyegarkan penampilan akan diakomodasi dengan hadirnya Barber Shop. Atau bagi pengunjung yang ingin mengoleksi official merchandise IIMS 2018, dapat membelinya di booth IIMS Merchandise.

Salah satu kegiatan yang selalu ditunggu pengunjung adalah IIMS Test Drive & Ride. Area pengujian pada tahun ini dirancang lebih atraktif dan diikuti oleh seluruh produk mobil dan motor yang berpartisipasi dalam IIMS 2018.

IIMS Test Drive & Ride semakin lengkap dengan hadirnya Electric Car Festival, yang akan menampilkan mobil listrik milik APM maupun mobil listrik hasil karya mahasiswa Indonesia.

Terdapatnya Electric Car Festival merupakan rangkaian dari IIMS Pride Of Indonesia sebagai wujud dukungan IIMS 2018 terhadap target 400.000 mobil listrik pada 2025 yang dicanangkan oleh pemerintah.

Konsep IIMS 2018 yang menggabungkan beberapa elemen otomotif di Tanah Air tercermin dari beberapa program unggulan lain yaitu IIMS Sunmori yang akan dilakukan pada setiap hari minggu, maupun IIMS Indonesia Auto Modified (IAM) yang akan menghadirkan puluhan mobil modifikasi terbaik di Indonesia, berikut dengan puluhan HIN Girl.

Program unggulan berikutnya adalah El Toro Loco di area IIMS Wheel Of Giant. Monster Truk dengan bodi dan ban besar ini akan hadir selama penyelenggaraan IIMS 2018 dan pengunjung dapat dari dekat menikmati sosok El Toro Loco yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat ini.

Sekadar catatan, Bukalapak merupakan sponsor utama dari IIMS 2018. Terdapat beberapa kegiatan yang akan menjadi highlight dari kerjasama ini. Buka Musik menjadi tema utama dari IIMS Stage.

Panggung utama yang berada diantara kegiatan pameran dan deretan konsep Carnival akan menampilkan beberapa homeband pada setiap harinya dan closing ceremony seperti IIMS Award, PAHAMI Awards, Miss Motorshow, dan Guest Star.

Buka Kontes menjadi tema untuk IIMS PAHAMI Audio Contest yang diselenggarakan selama IIMS 2018.

Kontes Audio akan menggabungkan 5 Asosiasi Audio dunia yaitu EMA, IASCA, CAN, MECA, dan USACI. Kontes yang melibatkan 5 asosiasi ini merupakan peristiwa langka dan belum pernah terjadi sebelumnya. Para pemenang dari masing-masing asosiasi akan memperebutkan gelar “Champ of The Champ”.

Kegiatan Corporate Social Responsibilities (CSR) yaitu cek kesehatan dan donor darah akan kembali diadakan. Dengan nama Buka Transfusi, program ini dapat diikuti oleh siapapun yang hadir di IIMS 2018.

Ada pula Lapak Bermain yang menjadi tema untuk IIMS For Children. Lapak Bermain adalah program edukasi bagi anak berusia 6-12 tahun mengenai keselamatan dalam berkendara serta memberikan pengetahuan tentang lalu lintas sejak dini.

Kompetisi untuk memperebutkan gelar Miss Motorshow kembali diadakan. Dengan nama Buka Talenta, peserta kontes Miss Motorshow merupakan brand representative dari seluruh peserta yang mengikuti IIMS 2018.

“Kami meyakini bahwa bukan hanya mobil atau motor baru saja yang ditunggu oleh pengunjung IIMS 2018. Seluruh program kami yang ada di Center Piece Of Carnival, IIMS Wheel Giant, maupun program kolaborasi dengan Bukalapak akan menjadi magnet dari penyelenggaraan tahun ini. Sehingga konsep acara yang mampu menggabungkan seluruh elemen otomotif semakin dikenal dan menjadi ciri khas dari setiap penyelenggaraan IIMS”, tutur Hendra Noor Saleh.