Bisnis.com, JAKARTA—Merek fesyen sepatu asal Amerika, Converse, membuka official store online di Indonesia di Lazada Indonesia demi memanjakan pecinta fesyen tanah air.

Untuk pertama kalinya, penggemar merek Converse di Indonesia bisa megakses ratusan pilihan model produk Converse dengan lebih mudah secara online.

“Kami sangat antusias untuk menyampaikan berita kerjasama exclusive dengan Lazada kepada para penggemar Converse di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Melalui official store Converse di Lazada, kami siap memanjakan konsumen kami dengan beragam jenis produk Converse. Mulai dari model sepatu Converse yang iconic seperti seri Chuck Taylor All Star, One Star dan Chuck 70’s hingga seri terbaru dalam beragam warna, corak dan bahan.” ungkap Dan Brausch, VP of Global Partner Markets Converse, melalui keterangan resmi yang diterima oleh Bisnis, Senin (4/6/2018).

Pihak Lazada Indonesia pun tak kalah senang menyambut brand fesyen yang banyak diminati oleh anak muda Indonesia ini untuk bergabung dengan mereka.

“Kami sangat senang menyambut Converse, sebagai salah satu merek fesyen ternama dan terbesar dunia untuk bergabung di platform Lazada. Kini konsumen bisa dengan nyaman memilih dan berbelanja langsung produk Converse yang diinginkan dimanapun mereka berada, dengan jaminan 100% produk asli.” ucap Achmad Alkatiri, CMO Lazada Indonesia.

Selain di Lazada Indonesia, Converce juga membuka official store online mereka di sejumlah negara lain tempat Lazada berada. Konsumen Indonesia dapat langsung mendapatkan beragam produk asli berkualitas merek Converse di https://www.lazada.co.id/shop/converse-official-store/ dan memanfaatkan fasilitas gratis ongkir.