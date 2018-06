Pengunjung mengabadikan papan elektronik yang menampilkan perdagangan harga saham, di Jakarta, Senin (19/2/2018). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - Sinarmas Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak melemah lagi hari ini, Jum'at (22/06).

Secara teknikal, tim analis Sinarmas Sekuritas menyebutkan indeks hari Jumat (22/06), diprediksi bergerak di kisaran 5.774-5.845.

Untuk perdagangan hari ini, Sinarmas Sekuritas merekomendasikan BoW: EXCL, CPIN, HOKI, RALS.

Berikut sentimen penggerak IHSG hari ini

Bursa AS ditutup melemah pada perdagangan Kamis (21/06) seiring kekhawatiran akan perang dagang. Harga crude oil naik ke level USD 66.40 per barrel. Harga batubara stabil di level USD 114.0 per Mt. Rupiah bergerak melemah terhadap Dollar AS ke level IDR 14.100. 10Yr Government Bonds Yield naik ke level 7.50%.

Dari dalam negeri, pemerintah memastikan revisi peraturan pemerintah mengenai tax allowance atau diskon pajak akan memperluas jumlah sektor usaha yang dapat menikmati insentif tersebut menjadi hampir 300 sektor usaha. Rencana perluasan ini disiapkan dalam revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015.

Sehubungan dengan emiten, Unilever Indonesia (UNVR) resmi menjual aset bisnis spreads setelah mendapatkan persetujuan dari RUPLSB dengan total nilai transaksi mencapai Rp 2,92 triliun.