Ibu Negara AS Melania Trump terlihat mengenakan jaket hijau bertuliskan "I Really Don't Care, Do U?" ketika mengunjungi fasilitas penampungan anak-anak imigran di Texas, AS, Kamis (21/6). - Reuters/Kevin Lamarque

Bisnis.com, JAKARTA -- Kedatangan Melania Trump ke fasilitas penampungan anak-anak imigran ilegal di Texas, AS menuai perhatian yang tidak seharusnya.

Dia malah menjadi perhatian karena istri Presiden AS Donald Trump itu mengenakan jaket yang bertuliskan "I Really Don't Care, Do U?" dalam kunjungannya, Kamis (21/6/2018).

Tulisan tersebut justru memberikan pesan yang bertentangan dengan tujuan kedatangannya bertemu dengan anak-anak itu.

Reuters melansir Jumat (22/6), jaket tersebut berwarna hijau khaki keluaran Zara. Adapun kunjungan ini merupakan kegiatan resmi Melania yang pertama sejak menjalani operasi ginjal pada bulan lalu.

"Itu hanya jaket. Tidak ada pesan tersembunyi. Setelah kunjungan penting ini ke Texas, saya harap media tidak memilih untuk fokus ke pakaiannya," ujar juru bicara Melania, Stephanie Grisham.

Melania berkunjung ke fasilitas penampungan yang berlokasi di McAllen, Texas, tempat 55 anak berusia 12-17 tahun ditempatkan.

Di sana, dia bertemu dengan para staf dan pejabat fasilitas tersebut, di mana mereka mengklaim anak-anak ini diperlakukan dengan baik.

Dalam pertemuan itu, jaket "bermasalah" tersebut tidak lagi dikenakan oleh Melania. Namun, ketika kembali ke Washington DC, dia kembali mengenakannya.

"Saya lega hadir di sini dan saya sangat berharap bisa bertemu dengan anak-anak itu, Tetapi, pertama-tama, biarkan saya berterima kasih kepada Anda semua atas apa yang Anda lakukan untuk anak-anak ini," tutur Melania.

Dia pun bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu anak-anak itu berkumpul kembali dengan keluarganya secepat mungkin.

Di sana, Melania melihat anak-anak tersebut diajari tentang hari kemerdekaan AS yang jatuh pada 4 Juli. Dia juga menandatangani gambar bendera AS di dinding yang ditandatangani oleh anak-anak itu.

Terkait jaket tersebut, Trump turut menyampaikan komentarnya melalui Twitter.

"I REALLY DON'T CARE, DO U? yang tertulis di belakang jaket Melania mengacu pada media-media yang menyebarkan berita bohong. Melania sudah tahu seberapa tidak jujurnya mereka dan tidak benar-benar tidak peduli lagi!" paparnya.

Kunjungan itu sebelumnya tidak diumumkan. Melania menyambangi fasilitas tersebut sehari setelah suaminya menandatangani surat perintah eksekutif yang menetapkan bahwa anak-anak imigran ilegal yang masuk ke AS dengan orang tuanya harus ditampung bersama.

Sebelumnya, pemerintahan Trump memisahkan para imigran ilegal dari anak-anaknya ketika mereka menyeberang ke AS dari perbatasan AS-Meksiko. Anak-anak itu lantas ditempatkan di fasilitas yang terpisah dari orang tuanya selama proses hukum status orang tua mereka berjalan.

Sumber : Reuters