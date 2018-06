Kantor pusat Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman - Reuters/Alex Domanski

Bisnis.com, JAKARTA – Berita seputar rencana Bank Sentra Eropa untuk melonggarkan aturan pembelian obligasi serta perang dagang yang makin melebar ke sejumlah negara mewarnai sejumlah media nasional pada hari ini, Jumat (22/6/2018).

Berikut rangkuman berita utama di sejumlah media nasional:

ECB Kaji Reinvestasi Aset dan Pelonggaran Aturan. Bank Sentral Eropa (ECB) mempertimbangkan untuk melonggarkan aturan pembelian obligasi serta mengkaji skema investasi ulang utang jatuh tempo yang nilainya mencapai 160 miliar euro (US$185 miliar) untuk dikembalikan menjadi obligasi pada tahun depan. (Bisnis Indonesia)

Perang Dagang Semakin Melebar. Tindakan Amerika Serikat (AS) yang menerapkan tarif impor tinggi ke beberapa negara menimbulkan perang dagang dengan efek yang besar. Beberapa negara bahkan telah menyiapkan amunisi untuk melawan AS. (Kontan)

Rekor Perjalanan Warga AS Saat Libur Kemerdekaan. Warga Amerika Serikat (AS) yang melakukan perjalanan akan membludak pada libur kemerdekaan AS yang jatuh pada 4 Juli 2018. Warga AS akan memilih melakukan perjalanan darat, kereta api dan udara. Menurut proyeksi American Automobile Association (AAA) angka pengguna jalan ini akan mencetak rekor tertinggi. (Kontan)

Para pemimpin US akan Bicarakan Krisis Migrasi. Pada pemimpin dari 10 negara Uni eropa (UE) akan mengadakan pertemuan pada Minggu (24/6) di markasnya, Brussel, Belgia, guna membahas krisis migrasi. Pembicaraan ini bertujuan melawan gerakan pencari suaka di antara negara-negara anggota, yang telah menjadi sumber ketegangan dalam blok tersebut. (Investor Daily)

Pasar Saham Dilingkupi Ketegangan Perang Dagang. Kian memanasnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara besar lainnya di dunia telah menyebabkan sebagian besar indeks saham pasar global merosot pada perdagangan kamis (21/6). (Investor Daily)

Tiongkok Ajarkan Korut Cara Mereformasi Ekonomi. Presiden Tiongkok Xi Jinping siap memberikan pelajaran lain kepada pemmpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengenai car amelakukan reformasi ekonomi, yang tetap dikuasai pemerintah seraya tetap memegang penuh kendali atas kekuasaan. (Investor Daily)