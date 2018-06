Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah menembus level 14.000 pada penutupan perdagangan Kamis (21/6/2018).

Rupiah ditutup melemah 170 poin atau 1,22% di Rp14.102 per dolar AS. Mata uang garuda melemah, saat mata uang Asia mayoritas tertekan penguatan dolar AS.

Pada perdagangan terakhir sebelum libur Idulfitri, Jumat (8/6/2018), performa rupiah juga berakhir melemah sebesar 57 poin atau 0,41% di posisi Rp13.932.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama, saat penutupan perdagangan rupiah, terpantau menguat 0,27% atau 0,258 poin ke level 95,382.

Menurut Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, dolar AS terus menguat dan semua harga komoditas yang berdenominasi dolar AS menjadi mahal.

Namun, dia memperkirakan pelemahan rupiah hanya berlangsung sesaat, mengingat Bank Indonesia (BI) kembali akan menggelar rapat dewan gubernur pada 27-28 Juni 2018.

“[Pelemahan rupiah hingga tembus 14.000] sesaat, karena BI minggu depan [diprediksi] kembali menaikkan suku bunga,” kata Ibrahim kepada Bisnis.com.

Di samping itu, ujarnya, pasar juga menantikan keberlanjutan hubungan dagang antara AS dan China.

“Minggu ini, China dan AS akan melakukan negosiasi tahap [selanjutnya]. Semoga ini bisa positif untuk rupiah,” tambah Ibrahim.

Bagaimana pergerakan rupiah pada hari ini? Ikuti lajunya secara live.

Baca Juga :

10:18 WIB

PK. 09.47 WIB: Rupiah Melemah 6 Poin ke 14.108

Rupiah melemah 6 poin atau 0,04% ke Rp14.108

09:12 WIB

Pk. 09.13 WIB: Rupiah Berbalik Melemah 2 Poin ke 14.104

Rupiah berbalik melemah 2 poin atau 0,01% ke Rp14.104 per dolar AS

09:07 WIB

Pukul 8.49 WIB: Spot Rupiah Stagnan

Nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau stagnan pada level Rp14.102 per dolar AS.

08:22 WIB

Pukul 8.19 WIB: Mata Uang Garuda Menguat di Awal Perdagangan

Nilai tukar rupiah di pasar spot menguat 7 poin atau 0,05% ke level Rp14.095 per dolar AS setelah dibuka terapresiasi tipis 2 poin di posisi Rp14.100 per dolar AS.

07:51 WIB

Indeks Dolar AS Anjlok di Ujung Perdagangan Kamis, Jumat Dibuka Lanjut Melemah

Indeks dolar AS anjlok di akhir perdagangan Kamis (21/6/2018) dan meninggalkan level 95.

Pada penutupan perdagangan Kamis (21/6/2018), indeks dolar AS melemah 0,28% ke 94,862.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (22/6/2018), indeks dolar AS dibuka melemah 0,01% ke 94,849. Pada pk. 07.37 WIB, jadi melemah 0,09% ke 94,849.